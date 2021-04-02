2021/04/02 | 09:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الجمعة، عن تسجيل أكثر من 81 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي.وذكرت وزارة الصحة الهندية، في بيان، انه “تم تسجيل 81466 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2020”.وبذلك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهند تسجل أكثر من 81 ألف إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهند تسجل أكثر من 81 ألف إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).