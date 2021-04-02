مصرع 36 شخصا على الأقل في حادث خروج قطار عن مساره في تايوان

2021/04/02 | 09:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقى ما لا يقل عن 36 شخصا مصرعهم وأصيب 72 آخرون عندما خرج قطار تايواني عن مساره في نفق يوم الجمعة، بعد أن اصطدم فيما يبدو بشاحنة، في أسوأ كارثة للسكك الحديدية بالجزيرة منذ أربعة عقود على الأقل.

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