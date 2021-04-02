مصرع واصابة العشرات بحادث قطار مروع في تايوان

2021/04/02 | 09:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قتل واصيب العشرات في حادث قطر في تايوان صباح اليوم الجمعة.وذكرت وزارة النقل في تايوان :" ان 36 شخصا على الاقل لقوا حتفهم واصيب 72 آخرون بعد خروج قطار عن القضبان في نفق شرقي البلاد ".واضافت :" ان القطار ، الذي كان متجها الى مدينة / تايتونج / خرج عن القضبان في نفق الى الشمال مباشرة من مدينة / هوالين / مما تسبب في ارتطام بعض عرباته بجدار النفق"./انتهى3

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