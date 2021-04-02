2021/04/02 | 09:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الاتصالات عن اصلاح عارضة على مسار ( بغداد - المحمودية ) واعادة جميع الخدمات المتوقفة للكيبل الضوئي.وذكر بيان للوزارة انه :" تمت اعادة جميع الخدمات والانظمة العاملة التي يوفرها المسار المذكور، باسناد قسم اتصالات المحمودية وبمساعدة شركات الـ( ISP )، بعد عمل استمر من الساعة الخامسة عصراً حتى ساعة متأخرة من الليل"./انتهى3

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