2021/04/02 | 09:27 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ينشر “عراقي نيوز”، جدول الامتحانات التمهيدية للمراحل المنتهية (السادس الابتدائي، الثالث المتوسط، السادس) الإعدادي بكافة فروعه، والتي ستنطلق يوم غد السبت 3 نيسان 2021.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جدول امتحانات طلاب المراحل المنتهية للعام الدراسي 2020 – 2021 عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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