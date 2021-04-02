مبابي يلوح بالرحيل وباريس سان جيرمان يحدد سعره

2021/04/02 | 09:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ عبر الفرنسي، كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، عن امتعاضه بسبب الانتقادات التي يتعرض لها، مؤكدا أنه سيلعب في مكان يشعر فيه بالراحة، الأمر الذي يثير قلق النادي الفرنسي.وكشفت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أن باريس سان جيرمان يمكنه السماح لمبابي بالرحيل في الصيف المقبل بعد فشل مفاوضات تجديد العقد.وأكدت الصحيفة الفرنسية […]

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