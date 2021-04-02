أمن ذي قار يعتقل متهما باستدراج 40 رجلا.. والفخ امرأة!

2021/04/02 | 09:31 - المصدر: NRT عربية

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منذ 25 دقیقة

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القت القوات الأمنية، الجمعة، على متهم بجرائم ابتزاز، طالت نحو 40 رجلا تم استدراجهم بواسطة امرأة في ذي قار.

وقال مصدر امني لـ NRT عربية، (2 نيسان 2021)، ان "قوة من الامن الوطني تمكنت من اعتقال مطلوب وفق المادة (453 ق ع) في احد مناطق قضاء الغراف فجرا، وجرى تسليمه للقاضي الخفر".

واضاف، انه "تم احالة المتهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

N.A

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