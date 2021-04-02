20 خطوة وورقة ثبوتية.. قائمة بـ”التعقيدات والروتين العراقي” للحصول على قرض استثماري!

2021/04/02 | 09:32 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أظهرت وثيقة تتعلق بكيفية منح قروض استثمارية في العراق، اجراءات روتينية ومعقدة تصل الى 20 خطوة لتتمكن من الحصول على قرض استثماري من المصارف في العراق.

وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها “يس عراق”، فإن طالب القرض يحتاج إلى “تقديم طلب من المدير المفوض للشركة وعقد أو بيان تاسيس الشركة ومحضر الاجتماع التاسيسي، شرط ان تكون كافة الوثائق مصدقة من نفس عام تقديم الطلب من الشركة من قبل وزارة التجارة.

بالاضافة الى المستمسكات الثبوتية وهوية الشركة واجازة الاستثمار وكتاب هيئة الاستثمار وموافقات اصولية وعقد ايجار الشركة…ألخ”، كما يظهر في الوثيقة أدناه.

70 توقيعا للحصول على مشروع استثماري!

وفي وقت سابق كشف وزير التخطيط خالد بتال، جانبًا من حقيقة مايتطلبه افتتاح مشروع استثماري، والذي يصل الى 70 توقيعًا!.

وقال بتال في محاضرة القاها في مركز الرافدين للحوار في النجف، بحضور عدد من الاكاديميين المختصين واساتذة الجامعات في ما يخص الاستثمار، ان “هناك عوارض بيروقراطية واجراءات روتينية معقدة تصل الى71 توقيعا للحصول على فرصة استثمارية واحدة”.

واضاف البتال:” ان هناك تخبطا واضحا في منح الاجازات لاكمال الدراسات العليا خارج العراق، اذ ان لبعضها تأثيرا على الجودة بوصفها كمية وليست نوعية”.

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