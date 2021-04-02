مصرع وإصابة أكثر من 100 شخص بسبب خروج قطار عن مساره في تايوان

2021/04/02 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

لقي 36 شخصاً على الأقل حتفهم ولا يزال نحو 70 محاصرين وسط الحطام، بعدما خرج قطار عن القضبان في نفق بشرق تايوان، اليوم الجمعة، عندما اصطدم على ما يبدو بشاحنة، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

والحادث، الذي تسبب أيضا في إصابة أكثر من 40، هو أسوأ كارثة بقطاع السكك الحديدية في الجزيرة منذ أربعة عقود على الأقل.

وقالت إدارة الإطفاء إن القطار السريع الذي كان متجهاً من تايبه إلى تايتونج حاملا كثيراً من السياح في بداية عطلة نهاية أسبوع طويلة، خرج عن القضبان في نفق إلى الشمال من هوالين.

وتظهر صور لموقع الحادث عربات قطار داخل النفق محطمة من تأثير التصادم، بينما سُحقت أخرى فيما عرقل رجال الإنقاذ.

وذكرت الإدارة أن القطار كان يقل نحو 350 شخصاً.

وتم بالفعل نقل أكثر من 40 إلى المستشفى، ويجري نقل مصابين آخرين، بينما لا يزال نحو 70 محاصرين داخل عربات القطار.

وقالت الإدارة إنه تم إجلاء ما بين 80 و100 شخص من العربات الأربع الأولى، بينما شُوهت العربات من الخامسة حتى الثامنة ويصعب الدخول إليها.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية أن السلطات تشتبه في أن شاحنة لم تكن متوقفة بشكل صحيح انزلقت إلى مسار القطار.



وعرضت إدارة الإطفاء صورة لما بدا أنه حطام الشاحنة بجوار القطار المتحطم.

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