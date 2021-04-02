2021/04/02 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

نشرت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة (2 نيسان 2021)، حصيلة جديدة لضحايا كورونا حول العالم.

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أنّ "أكثر من129.26 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و 947458".وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول (ديسمبر) 2019.

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