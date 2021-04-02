صندوق النقد يحذر من اضطرابات اجتماعية بسبب كورونا

2021/04/02 | 09:45 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حذّر صندوق النقد الدولي من أن عدم المساواة التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 قد تؤدي إلى تآكل ثقة الناس بحكوماتهم وإلى اضطرابات اجتماعية.وقال الصندوق في تقريره إن “جائحة كوفيد-19 أدت إلى تفاقم مظاهر عدم المساواة والفقر، التي كانت موجودة قبل وقوعها، كما برهنت (الجائحة) على أهمية شبكات الأمان الاجتماعي”.وأضاف التقرير الذي نشر تمهيدا لاجتماعات الربيع أن “الجائحة كشفت النقاب أيضاً عن عدم المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية، كالرعاية الصحية، والتعليم عالي الجودة، والبنية التحتية الرقمية، والتي قد تتسبّب بدورها في استمرار فجوات الدخل جيلا تلو الآخر”.وحذر التقرير من أن التداعيات يمكن أن تكون طويلة […]

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