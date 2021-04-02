 انفجار إطار يودي بحياة ’بنچرچي’ شرق بغداد

2021/04/02 | 09:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، بحادثة انفجار إطار مركبة كبيرة، شرقي العاصمة بغداد.

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وقال مصدر في الشرطة لـ "ناس"، الجمعة (2 نيسان 2021)، إنّ "إطار مركبة (شفل) تعود إلى أحد الأشخاص انفجر داخل محل لصيانة الإطارات (بنجرجي) في منطقة العماري شارع المدارس، شرقي العاصمة، ما أسفر عن مقتل العامل في المحل".

وأضاف المصدر، أنّ "الحادث أسفر عن إصابة صاحب الإطار"، مبيناً أنّ "المصاب نقل إلى مستشفى الجملة العصبية، فيما نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي في مستشفى الصدر".

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