مقتل شخص واصابة اخر.. مشاجرة تنتهي بـ 'ماساة' في ذي قار

2021/04/02 | 10:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اسفرت مشاجرة في محافظة ذي قار، الجمعة، عن مقتل شخص واصابة اخر.

واوضح مصدر امني لـ NRT (2 نيسان 2021)، ان "شابا لقى مصرعه بعد تلقيه طعنات بالسكين، اثر مشاجرة اندلعت في منطقة (اريدو) الواقعة في مدينة الناصرية".

وأكد المصدر، ان "الحادثة تسببت ايضا باصابة شخص اخر"، دون مزيد من التفاصيل.

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