2021/04/02 | 10:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مضاعفات مرضية تغيّب حياة مراسل العراقية بديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/02 | 10:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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