ديالى: 29 مركزا للتطعيم ضد كروونا

2021/04/02 | 11:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى – واع- ثائر هاديأكدت دائرة صحة ديالى أن لقاحات كورونا موجود حاليا في المحافظة بـ 29 منفذا.وقال مدير دائرة الصحة في ديالى الدكتور علي حسين التميمي لوكالة الانباء العراقية (واع) إن "وزارة الصحة قامت بتوفير اللقاحات من مناشئ عالمية مثل اللقاح الصيني (سينو فارم ) واللقاح البريطاني (استرازينكا ) وهذه اللقاحات آمنة وفعالة جدا وأن صحة ديالى هي أول من استلمت حصتها من اللقاح ومتوفرة حاليا في 29 مركزا في عموم المحافظة".ودعا التميمي "المواطنين الى التطعيم عبر تلك المنافذ سواء عبر التسجيل الالكتروني أو مباشرة من خلال الذهاب الى المركز الصحي واخذ اللقاح"، مبيناً أن "الوصول الى المناعة المجتمعية يجب تلقيح من 70 الى 80 في المئة من المواطنين".وأضاف أن "بعض الدول بدأت بهذه الخطوات ووصلت الى التخلص من الكمامات والاجراءات الوقائية الأخرى"، مشيرا الى أن "اللقاح متوفر وامن وفعال ويمكن الحصول عليه وبكل سهولة"، لافتا الى ان "الحملة التثقيفية مستمرة من اجل توعية المواطنين باهمية اخذ اللقاحات الخاصة بكورونا خاصة وان الوجبة الثانية من اللقاحات وصلت الى المحافظة واصبحت متوفرة ومن النوعين الصيني والبريطاني، وأن الفئات التي لها الاولوية هم الكوادر الصحية والاجهزة الامنية وكبار السن وأن اللقاح متوفر في جميع المراكز الصحية ومجاني حتى بدن تذكرة المستوصف ولكل أقضية المحافظة، ولم تسجل حتى الان اي حالة سلبية جراء اخذ اللقاح ".واشار الى ان "دائرة صحة ديالى قامت بتدريب وتطوير قدرات كوادرها الصحية في مجال خزن اللقاحات واجراء الفحوصات عبر المختبرات الخاصة واصبح بالامكان اجراء 2500 مسحة يوميا".بدوره قال مدير قسم الصحة العامة في ديالى الدكتور نبيل فاضل إن " دائر صحة ديالى استطاعت ان تسيطر على الفيروس ومضاعفاته وتقليل نسبة الوفيات من خلال الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية في المحافظة وحسب البروتوكولات العلاجية التي اقرتها وزارة الصحة".

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