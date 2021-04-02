بلقائه وزير الصحة التميمي .. نبيه بري يؤكد ضرورة تعزيز التكامل مع العراق لاخراج لبنان من ازماته

2021/04/02 | 11:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، ضرورة تعزيز التكامل مع العراق، لتشكيل طوق نجاة للبنان من ازماته.وشدد بري، خلال لقائه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي ، على ضرورة تعزيز التكامل بين لبنان والعراق بمختلف المجالات ،لاسيما الاقتصادية والصحية والسياحية والسياسية.واضاف :" ان هذا التكامل في ظل ما يتهدد لبنان من مخاطر ، يمكن له ان يسهم في تأمين 50 % من طوق النجاة للبلاد من ازماته "، مشيرا الى :" ان لبنان مهدد بالانهيار اذا ما بقي الوضع على ما هو عليه من دون حكومة ".ويعيش لبنان منذ اكثر من عام، اسوأ ازمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الاهلية عام 1990، ادت الى انهيار مالي غير مسبوق، وارتفاع جنوني باسعار السلع الغذائية والمحروقات./انتهى3

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