بايدن يسقط تريليون دولار من ديون الامريكيين بحلول العام المقبل

2021/04/02 | 11:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن البيت الابيض ان الرئيس الامريكي جو بايدن بصدد اسقاط تريليون دولار من ديون الامريكيين بحلول العام المقبل .وقال كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين في مقابلة مع موقع / بوليتيكو/ إن : الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من وزير التعليم ميغيل كاردونا، إعداد تقرير عن سلطته القانونية لإلغاء ما يصل إلى 50 ألف دولار من ديون الطلاب لكل مقترض.وأضاف كلاين : نأمل أن نرى ذلك في الأسابيع القليلة المقبلة، وبعد ذلك سينظر إلى تلك السلطة القانونية، وسينظر في القضايا السياسة المتعلقة بذلك وسيتخذ قرار .وهناك أكثر من 44 مليون مقترض من القروض الطلابية في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يتجاوز الرصيد المستحق للبلاد تريليوني دولار بحلول عام 2022.ووفقا لخبير التعليم العالي مارك كانترويتز : إذا أعفي جميع المقترضين الفيدراليين من قروض الطلاب بمقدار 10 آلاف دولار من ديونهم، فإن دين التعليم المستحق في البلاد سينخفض إلى حوالي 1.3 تريليون دولار، من 1.7 تريليون دولار .كما سيرى ثلث المقترضين من الطلاب الفيدراليين، أو 14.4 مليون شخص، انخفاض رصيد ديونهم إلى الصفر.أما لو اختار بايدن إسقاط 50 ألف دولار لجميع المقترضين، فسيؤدي ذلك إلى تقليص رصيد قروض الطلاب المستحقة في البلاد إلى 700 مليار دولار من 1.7 تريليون دولار./انتهى3

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