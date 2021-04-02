عجلة الإنتاج والتصدير السورية تغذي سوقا إقليمية

2021/04/02 | 11:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صار المشهد مألوفا في المصانع والشركات والأسواق السورية حيث الإنتاج والعرض والتصدير الذي يتم عبر المنتجين والمستثمرين والمصدرين السوريين....

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