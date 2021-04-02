مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص بحادث مروع لقطار في تايوان

2021/04/02 | 11:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل في تايوان، اليوم الجمعة، مقتل 36 شخصا على الأقل واصابة العشرات بعدما خرج قطار عن القضبان في نفق بشرق البلاد.

الوزارة اوردت في بيان لها، بأن "36 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، واصيب 72 آخرون نتيجة الحادث".

فيما افادت مصادر اخرى ان العشرات لايزالون محاصرين وسط الحطام".

وفي وقت سابق، قالت إدارة الإطفاء في تايوان إن قطارا خرج عن القضبان في نفق بشرق البلاد، مضيفة أن القطار الذي كان متجها إلى تايتونج خرج عن القضبان في نفق إلى الشمال مباشرة من هوالين، مما تسبب في ارتطام بعض عرباته بجدار النفق.

وذكرت الإدارة أن "القطار كان يقل حوالي 350 شخصا".

والحادث يعد أسوأ كارثة بقطاع السكك الحديدية في الجزيرة منذ أربعة عقود على الأقل.

وتظهر صور لموقع الحادث عربات قطار داخل النفق محطمة من تأثير التصادم، بينما سُحقت أخرى فيما عرقل رجال الإنقاذ.

PUKmedia وكالات

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