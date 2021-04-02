الموت يغيب الرئيس السابق لنادي أكاد عينكاوه الرياضي

2021/04/02 | 11:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غيب الموت يوم الجمعة، الدكتور ثائر عبد الأحد الرئيس السابق وعضو الهيئة الادارية لنادي أكاد عينكاوه الرياضي، اثر مضاعفات الاصابة بفايروس كورونا.

ثائر عبد الأحد شغل منصب رئيس لجنة الثقافة والرياضة السابق في برلمان كوردستان وكان رياضيا بارزا في اربيل واقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

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