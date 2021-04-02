الانتهاء من معاملات ذوي ضحايا ساحة الطيران وصرف رواتبهم باثر رجعي

2021/04/02 | 11:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت مؤسسة الشهداء، الجمعة، عن انجازها معاملات ذوي ضحايا فاجعة ساحة الطيران، فيما اكدت اطلاق الرواتب بأثر رجعي في آيار المقبل.

وقال مدير عام دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية التابعة الى مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي في تصريح تابعه NRT عربية، (2 نيسان 2021)، ان "دائرته أنجزت معاملات ذوي الضحايا فاجعة ساحة الطيران البالغ عددها 36 معاملة، بعد مرور شهر مع تحويل 11 معاملة الى الوزارات المعنية".

واضاف المندلاوي، انه "توجد لجنة ثلاثية في كل وزارة وجهة غير مرتبطة بوزارة تقوم بإنجاز المعاملات".

واشار الى ان "الدائرة تنجز الهويات التقاعدية، حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتنفيذا للأمر الديواني رقم 60 بالتعاون مع دائرة الطب العدلي ومديرية الأحوال المدنية وهيأة التقاعد الوطنية، وقد جرى تسهيل الإجراءات وتبسيطها بتنفيذ النافذة الواحدة".

واوضح المندلاوي، انه "في ما يخص الضحايا من الكسبة فقد تم انجازها من مؤسسة الشهداء اللجنة الفرعية الثانية المختصة بترويج هذه المعاملات، كما جرت زيارة عوائل الضحايا وتشكيل عيادة قانونية من المؤسسة وانجاز معاملاتهم من مديريات شهداء الكرخ والرصافة"، مبينا ان "مؤسسة الشهداء قامت بانجاز هذه المعاملات من خلال التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى من خلال انجاز الأوراق التخطيطية في مركز شرطة باب المعظم وكل هذه الجهود تكللت بالنجاح بعد لقاء الكاظمي مع عوائل الضحايا".

وختم المندلاوي، بأنه "ستصدر الهويات التقاعدية من خلال فريق مشترك في مؤسسة الشهداء دائرة شهداء ضحايا الإرهاب وستطلق رواتبهم خلال شهر أيار المقبل وبأثر رجعي".

N.A

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