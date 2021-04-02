2021/04/02 | 11:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني علق وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، على امتناع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن فرض عقوبات على ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.وقال ابن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خارجية السعودية توضح بشأن امتناع بايدن عن فرض عقوبات على ابن سلمان المركز الخبري الوطني.

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