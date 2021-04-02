طالب لجوء عراقي يقتل امرأة بريطانية ويقطع جسدها بطريقة وحشية

2021/04/02 | 11:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أقدم طالب لجوء عراقي، يدعى "عزام منغوري" على ارتكاب جريمة قتل مروعة، تمثلت بقتل امرأة بريطانية بطريقة وحشية وتقطيع جسدها.

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