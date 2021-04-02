2021/04/02 | 11:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، إعادة ارسالية محملة بالفاكهة الى الجانب الإيراني في منفذ الشلامجة الحدودي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته “تقدم” أن “منفذ مطار البصرة يحيل مسافر عراقي الى مركز شرطة المطار قادم من احدى دول الجوار لوجود تلاعب في جواز سفره”.

وأضافت “ضمن اجراءاتها لحماية المنتج المحلي إعادة ارسالية محملة بالفاكهة الى الجانب الإيراني في منفذ الشلامجة الحدودي والمشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية لتشجيع المنتج المحلي”.

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