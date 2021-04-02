اتجاه لإلغاء تصفيات الغطس المؤهلة للأولمبياد بسبب كورونا

2021/04/02 | 11:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نقلت وكالة كيودو للأنباء عن مصادر اليوم الجمعة، أن الاتحاد الدولي للسباحة يفكر في إلغاء تصفيات منافسات الغطس المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن المفترض إقامة الدور الأخير للتصفيات في 18 أبريل (نيسان) في طوكيو لكن الاتحاد الدولي يفكر في إلغائها بسبب عدوى كوفيد-19.

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