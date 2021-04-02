أرتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية

2021/04/02 | 11:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ واصلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، الارتفاع رغم أنباء توصل مجموعة “أوبك+” إلى اتفاق على التخفيف التدريجي لتخفيضات الإنتاج بدءا من شهر مايو المقبل.وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، ارتفع الخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 3.87% إلى 61.45 دولار للبرميل، وكان الخام قد أغلق أمس على ارتفاع نسبته 3.9%.في حين صعد خام […]

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