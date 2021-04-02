2021/04/02 | 11:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ واصلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، الارتفاع رغم أنباء توصل مجموعة “أوبك+” إلى اتفاق على التخفيف التدريجي لتخفيضات الإنتاج بدءا من شهر مايو المقبل.وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، ارتفع الخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 3.87% إلى 61.45 دولار للبرميل، وكان الخام قد أغلق أمس على ارتفاع نسبته 3.9%.في حين صعد خام “برنت” بنسبة 2.12% إلى 64.86 دولار للبرميل، وكان الخام قد أنهى تعاملات الخميس على زيادة نسبتها 3.4%، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.واتفقت مجموعة “أوبك+”، المكونة من منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وروسيا ومنتجين حلفاء، على تخفيف قيود الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يوميا في مايو المقبل، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أرتفاع أسعار النفط في الاسواق العالمية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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