وكيل أعمال هالاند يشعل السباق على اللاعب في يومٍ واحد

2021/04/02 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

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أحدث مينو رايولا انفجاراً في سوق الانتقالات بطريقة قوية، حينما قرر وكيل أعمال هالاند الذهاب والقيام بجولة في إسبانيا ما بين برشلونة وريال مدريد.

وخلال يومٍ واحد قفز سعر هالاند بقوة وزاد الاهتمام حول معرفة مستقبله، ونجح الوكيل الشهير في جعل موكله نجم بوروسيا دورتموند في موقف قوي أمام جميع االأندية المهتمة بخدماته.

وذكرت صحيفة سبورت الكاتالونية أن رايولا قام بضربة قوية جعلت ريال مدريد وبرشلونة في ضغط كبير أمام جماهيرهم هذا الصيف.

وفهم رايولا أن عملية إبقاء بوروسيا دورتموند على هالاند شبه مستحيلة هذا الصيف، وأنهم سوف يكونوا مجبرين على بيعه الآن دون الانتظار لعام 2022 حيث سيكون لديه شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو تجعل أمر رحيله سهلاً.

ورفع رايولا كذلك حدة السباق ما بين عملاقي إسبانيا وأندية الدوري الإنجليزي المهتمة بالتوقيع مع النجم النرويجي مثل تشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

ويدرك لابورتا رئيس برشلونة الصعوبات الهائلة من الجانب الاقتصادي فيما يتعلق بالتوقيع مع هالاند، لكن استقبال برشلونة لوالده ولوكيل أعماله رايولا يؤكد جدية البارسا، بينما يبدو ريال مدريد محافظاً على علاقته القوية مع رايولا للتقدم أكثر في هذا السباق.

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