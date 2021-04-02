لاعب في نادي النجف ينافس كبار القارة باستفتاء الاتحاد الآسيوي لنجم الشهر

2021/04/02 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

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إستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أهم اللاعبين الذين برزوا مع فرقهم في المسابقات الكروية المحلية في منطقة غرب آسيا خلال شهر آذار الذي كان حافلاً بالمنافسة بين الفرق على المستوى المحلي، فيما دخل مدافع فريق النجف محمد عبد الزهرة المنافسة في الاستفتاء.

وشهد الشهر الماضي حسم عدة ألقاب في منطقة غرب آسيا، في حين دخلت بقية البطولات المراحل النهائية لتحديد المتوجين.

وتقوم فكرة هذه السلسلة الشهرية في الاتحاد الآسيوي على فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن ذلك الشهر بناء على العديد من المعايير أهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، ترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.

واختار الاتحاد الآسيوي لجائزة أفضل لاعب للشهر كل من رومارينيو دا سيلفا (الاتحاد السعودي)، ياسر الشهراني (الهلال السعودي)، علي مبخوت (الجزيرة الإماراتي)، لابا كودجو (العين الإماراتي)، حسن الهيدوس (السد القطري)، مهدي عبدالجبار (المنامة البحريني)، محمد عبدالزهرة (النجف العراقي)، محمد الواكد (الجيش السوري)، تامر صيام (شباب الخليل الفلسطيني)، عدي الدباغ (العربي الكويتي)، مصطفى أبو مسامح (الجليل الأردني).

ويمكن للقراء المشاركة بموقع الاتحاد الآسيوي في التصويت للاعب الأبرز باعتقادهم، حيث يستمر التصويت لغاية يوم الثلاثاء 6 نيسان عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت بغداد المحلي.

رومارينيو دا سيلفا (الاتحاد السعودي)

قدم فريق الاتحاد مستويات متميزة خلال شهر آذار وأصبح يحتل المركز الثالث على سلم الترتيب العام بعد العديد من النتائج من اللافتة وأصبح على بعد (6) نقاط فقط من المتصدر فريق الهلال، وساهم في ذلك مهاجمه رومارينيو دا سليفا الذي سجل (4) أهداف احتل بها المركز الثاني على لائحة الهدافين برصيد (15) هدفاً.

ياسر الشهراني (الهلال السعودي)

لعب ياسر الشهراني دوراً بارزاً في استعادة فريق الهلال لصدارة الدوري السعودي خلال شهر آذار بعد أن سجل هدفاً في مرمى الرائد وصنع هدف الفوز في شباك القادسية، كما سجل هدفاً لمنتخب بلاده في مرمى فلسطين ضمن المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

علي مبخوت (الجزيرة الإماراتي)

واصل نجم فريق الجزيرة علي مبخوت تقديمه لمستويات مميزة للغاية، بعد أن سجل (4) أهداف في مسابقة الدوري الإماراتي، كما سجل "هاتريك" في اللقاء الودي الذي جمعه منتخب بلاده مع الهند استعداداً للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

حسن الهيدوس (السد القطري)

حسم فريق السد القطري لقب الدوري هذا الموسم عن جدارة واستحقاق وقبل انتهاء المسابقة بثلاث جولات، وكان قائد الفريق حسن الهيدوس أحد أهم العناصر المؤثرة في ذلك الإنجاز، كما ساهم اللاعب بالمستويات المميزة التي ظهر بها منتخب بلاده ضمن مشاركته في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، حيث سجل هدفين في شباك أذربيجان.

كودجو لابا (العين الإماراتي)

اختارت رابطة المحترفين الإماراتية التوغولي لابا كودجو فودوه مهاجم فريق العين كأفضل لاعب الشهر الماضي بعد أن سجل (4) أهداف ساهمت بتقدم فريقه نحو المركز السادس ويتشبث بآماله في حجز مقعد مؤهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

مهدي عبدالجبار (المنامة البحريني)

برز نجم فريق المنامة البحريني مهدي عبدالجبار خلال الشهر الماضي ونجح بتسجيل (4) أهداف عزز موقف فريقه في المركز الثاني على لائحة الترتيب العام لمسابقة الدوري ليحتفظ بآمال المنافسة على اللقب رغم أن المتصدر الرفاع يبتعد بفارق (8) نقاط.

محمد عبدالزهرة (النجف العراقي)

سجل محمد عبدالزهرة مهاجم فريق النجف (4) أهداف خلال الشهر الماضي ليساعد فريقه النجف الذي لم يعرف طعم الخسارة في آخر تسع مباريات على احتلال المركز الثاني على الترتيب العام للدوري العراقي.

محمد الواكد (الجيش السوري)

برز لاعب فريق الجيش السوري محمد الواكد في شهر آذار الماضي بتسجيله ثلاثة أهداف ساهمت بتعزيز موقع الفريق في المركز الثاني في الدوري بفارق (5) نقاط عن تشرين المتصدر مع وصول قطار المسابقة إلى المحطة الحادية والعشرين.

تامر صيام (شباب الخليل الفلسطيني)

كان المهاجم تامر صيام أحد أبرز نجوم فريق شباب الخليل الفلسطيني الذي حسم رسمياً لقب دوري المحترفين الفلسطيني الشهر الماضي، حيث لعب صيام دوراً مهماً في الفريق وسجل (3) أهداف أكدت نجوميته هذا الموسم.

عدي الدباغ (العربي الكويتي)

واصل المحترف الفلسطيني في صفوف فريق العربي الكويتي عدي الدباغ تألقه وسجل خلال شهر آذار الماضي (4) أهداف ساهم من خلالها في تعزيز صدارة الفريق للمسابقة بعد انتهاء مرحلة الذهاب، وبفارق خمس نقاط عن القادسية صاحب المركز الثاني.

مصطفى أبو مسامح (الجليل الأردني)

لم يكن تأهل فريق الجليل الأردني إلى مصاف دوري المحترفين محض صدفة، حيث ظفر بلقب مسابقة درع الاتحاد عن جدارة واستحقاق وكان أحد أبرز نجومه حارس المرمى مصطفى أبو مسامح الذي لعب دوراً بارزاً في التصدي لضربات الجزاء الترجيحية في مباراتي الدور قبل النهائي والنهائي.

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