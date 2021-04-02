عضو في خلية الأزمة البرلمانية يعلّق بشأن مصير حظر التجوال خلال شهر رمضان - عاجل

2021/04/02 | 11:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضح عضو خلية الازمة النيابية، سلمان حسن، الجمعة، بشأن بقاء الحظر الشامل أو رفعه في شهر رمضان.

وقال حسن في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي في العراق لا يزال يسجل معدلات مرتفعة للإصابات بفيروس كورونا تتراوح بين 5-6 الأف إصابة يوميا وهي تأتي ضمن أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة العربية".

وأضاف، أن "الحظر الشامل سيبقى على وضعه المعتاد يومين في الاسبوع خلال شهر رمضان وليس هناك أي إمكانية حاليا لرفعه بسبب ارتفاع معدلات الإصابة اليومية، مؤكدا بأن الحظر هو بالأساس إجراء وقائي لمنع تفشي الإصابات وقطع سلسلة اتشارها بين المواطنين".

وجدد عضو خلية الازمة النيابية تأكيده على "ضرورة الإسراع بأخذ اللقاحات المضادة للفيروس في مراكز وزارة الصحة المنتشرة في بغداد وبقية المحافظات لأنها تشكل إطار وقائي هام يساعد على تخفيف حدة الإصابات والوفيات".

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