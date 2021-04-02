البصرة: اعتقال شخصين حاولا نقل سلاح ورصاص عبر دراجة نارية

2021/04/02 | 11:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية شرطة البصرة، الجمعة، القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة 24/ اسلحة.

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وذكر بيان للمديرية، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 نيسان 2021)، أن "مفارز مركز شرطة الثغر تمكنت من القبض على متهمين اثنين يستقلان عجلة من خارج المحافظة".

وأضاف أنه "تم ضبط مسدس بحوزتهما، و(13) شريط BKC، و (11) اخمص بندقية، ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما واحالتهما الى القضاء لينالا جزاءهما العادل".

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