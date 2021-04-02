2021/04/02 | 11:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قال الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، إن دولة الإمارات تتحكم بالكامل بنتيجة الانتخابات، فيما أكد عدم السماح بها إذا كانت بيد حكام الإمارات.وبين الخزعلي في كلمته […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخزعلي: لن نسمح بالانتخابات إذا كانت بيد هذه الدولة المركز الخبري الوطني.

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