اليوم.. الأسواق العالمية في عطلة رسمية احتفالاً بـ

2021/04/02 | 11:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أغلقت غالبية الأسواق العالمية أبوابها أمام المستثمرين اليوم الجمعة، في عطلة رسمية.

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