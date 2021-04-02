غوايات مازن وشياطينه - نهاد ابو غوش

2021/04/02 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش • نهاد أبو غوشالغواية أساساً هي وظيفة الشيطان، وقد حصل ابليس على إذن صريح، أو تفويض مباشر من الله لأداء هذه المهمة، فأمهله الخالق إلى يوم الوقت المعلوم.



في رواية مازن الأسعد ليس للشيطان حضور مباشر، بل حضوره عرضي وخفيف الظل حين يمرّ أبطال الرواية من أريحا وينظرون إلى جبل التجربة (قرنطل) حيث دار الحوار الشهير بين الشيطان والسيد المسيح.



لكن، كل واحد من شخصيات الرواية له شيطانه الخاص أو شياطين ......





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