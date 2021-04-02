2021/04/02 | 11:27 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم أياد السماوي
وإن كان في هذا مديح مذموم للنفس ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من هل المال حمل اجمال !!!) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لست قانونيا ولست فقيها بالدستور , لكن
رغم ذلك أزعم أنّي أكثر فهما من
عشرات خبراء القانون وفقهاء الدستور ,
وإن كان في هذا مديح مذموم للنفس ..
فما
جاء في قرار مجلس النواب رقم (
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من هل المال حمل اجمال !!!) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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