من هل المال حمل اجمال !!!

2021/04/02 | 11:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم أياد السماوي

لست قانونيا ولست فقيها بالدستور , لكن

رغم ذلك أزعم أنّي أكثر فهما من

عشرات خبراء القانون وفقهاء الدستور ,

وإن كان في هذا مديح مذموم للنفس ..



فما

جاء في قرار مجلس النواب رقم (

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