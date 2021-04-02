2021/04/02 | 11:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب الزوراء على نفط البصرة، بهدفين

دون رد، مساء اليوم الخميس، على ملعب

الشعب الدولي، ضمن مباريات الجولة 26

للدوري العراقي الممتاز.

وحسم الزوراء، المواجهة من الشوط

الأول، بهدفي علاء عبد الزهرة في

الد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزوراء يضرب نفط البصرة بثنائية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزوراء يضرب نفط البصرة بثنائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).