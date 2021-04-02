2021/04/02 | 11:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني استخدمت الشرطة البلجيكية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق حشد من الناس تجمعوا لحضور حفل موسيقي مزيف تم الإعلان عنه على وسائل التواصل على أنه دعابة في يوم كذبة أبريل/نيسان.وحضر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب كذبة أبريل..



اشتباكات واعتقالات في بلجيكا (بالفيديو) المركز الخبري الوطني.

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