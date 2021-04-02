2021/04/02 | 11:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى – واع- ثائر هاديأكدت دائرة صحة ديالى أن لقاحات كورونا موجودة حاليا في المحافظة بـ 29 منفذاً.وقال مدير دائرة الصحة في ديالى الدكتور علي حسين التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الصحة قامت بتوفير اللقاحات من مناشئ عالمية مثل اللقاح الصيني (سينو فارم ) واللقاح البريطاني (استرازينكا) وهذه اللقاحات آمنة وفعالة جداً وأن صحة ديالى هي أول من تسلمت حصتها من اللقاح ،ومتوفرة حالياً في 29 مركزاً في عموم المحافظة".ودعا التميمي "المواطنين الى التطعيم عبر تلك المنافذ ،سواء عبر التسجيل الالكتروني أو مباشرة من خلال الذهاب الى المركز الصحي وأخذ اللقاح"، مبيناً أن"الوصول الى المناعة المجتمعية يجب فيها تلقيح من 70 الى 80 في المئة من المواطنين".وأضاف أن "بعض الدول بدأت بهذه الخطوات ووصلت الى التخلص من الكمامات والإجراءات الوقائية الأخرى"، مشيراً الى أن "اللقاح متوفر وآمن وفعال ،ويمكن الحصول عليه وبكل سهولة"، لافتاً الى أن "الحملة التثقيفية مستمرة من أجل توعية المواطنين بأهمية أخذ اللقاحات الخاصة بكورونا خاصة ،وأن الوجبة الثانية من اللقاحات وصلت الى المحافظة وأصبحت متوفرة ،ومن النوعين الصيني والبريطاني، وأن الفئات التي لها الأولوية هي الكوادر الصحية والأجهزة الأمنية وكبار السن ،وأن اللقاح متوفر في جميع المراكز الصحية ومجاني حتى بدون تذكرة المستوصف ولكل أقضية المحافظة، ولم تسجل حتى الآن أي حالة سلبية جراء أخذ اللقاح ".وأشار الى أن "دائرة صحة ديالى قامت بتدريب وتطوير قدرات كوادرها الصحية في مجال خزن اللقاحات وإجراء الفحوصات عبر المختبرات الخاصة ،وأصبح بالإمكان إجراء 2500 مسحة يومياً".بدوره قال مدير قسم الصحة العامة في ديالى الدكتور نبيل فاضل: إن "دائرة صحة ديالى استطاعت أن تسيطر على الفيروس ومضاعفاته ،وتقليل نسبة الوفيات من خلال الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية في المحافظة وحسب البروتوكولات العلاجية التي أقرتها وزارة الصحة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقبال واسع في ديالى على التطعيم من كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقبال واسع في ديالى على التطعيم من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).