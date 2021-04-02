دورتموند يحبط أحلام برشلونة وريال مدريد في التعاقد مع هالاند

2021/04/02 | 11:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ فجرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، أمس الخميس، بنشرها فيديو، لمينو رايولا، وكيل أعمال نجم بوروسيا دورتموند، إيرلينغ هالاند، ووالده، في مدينة برشلونة.وأوضحت الصحيفة أن الهدف من الزيارة، كان افتتاح المفاوضات مع رئيس برشلونة، خوان لابورتا، من أجل انتقال هالاند لصفوف النادي الكتالوني في الصيف المقبل.ومن جهتها، أكدت صحيفة […]

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