"وضع يتدهور سريعا".. تنديد دولي بانقلاب ميانمار بسبب مقتل أطفال

2021/04/02 | 11:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجه المجلس العسكري البورمي تنديدات دولية جديدة الجمعة بسبب مقتل أكثر من 40 طفلا و"الاختفاء القسري" لمئات الأشخاص في قمعه للتظاهرات المطالبة بالديموقراطية.وخلف القمع الدموي الذي يمارسه الجيش منذ انقلاب الأول من فبراير الذي أطاح بالحكومة المنتخبة ديموقراطيا، 543 قتيلا بينهم 44 طفلا بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة محلية تحصي عدد الضحايا.

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