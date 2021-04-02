وفاة مراسل صحفي في ديالى بعد صراع مع المرض

2021/04/02 | 11:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اعلن مصدر طبي في ديالى عن وفاة مراسل قناة /العراقية / الفضائية في المحافظة بعد صراع مع المرض.وقال المصدر لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مراسل قناة /العراقية / الفضائية في ديالى عدي عبد الكريم توفي جراء مضاعفات اضطرابات صحية عانى منها خلال الفترة الماضية " ./انتهى

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