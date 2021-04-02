العراق يطالب لبنان بخبراته المتقدمة في إدارة المستشفيات

2021/04/02 | 11:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وزيرا الصحة اللبناني حمد حسن والعراقي حسن التميمي جلسة عمل مساء أمس في بيروت تم في خلالها النقاش في سبل وآلية تنفيذ الإتفاقات الصحية الموقعة بين ...

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