المرور توضح طبيعة الغرامات المالية التي ستفرض على السائقين بدءا من غد السبت

2021/04/02 | 11:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت مديرية مرور محافظة السليمانية، الجمعة، انها ستفرض الغرامة المالية على السائقين غير المتلزمين بالاجراءات والتدابير الوقائية اعتبارا من يوم غد.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (2 نيسان 2021)، ان "وزارة داخلية حكومة اقليم كوردستان اصدرت عدة قرارات جديدة لمكافحة فيروس كورونا في البيان رقم (12) لعام (2021)".

واضاف البيان، ان "المادة تنص على السائقين من (خصوصي، حمل، أجرة) وعند وجود ركاب معهم يجب عليهم ارتداء الكمامات وخلافه تفرض غرامة مالية مقدارها 20 الف دينار عراقي على الراكب والسائق".

واكد، ان "هذا القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت (3 نيسان 21)".

N.A

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