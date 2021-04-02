الصين تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا

2021/04/02 | 11:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت اجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل أربع حالات اصابة جديدة محلية بكوفيد-19 في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين.وقالت اللجنة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل خمس حالات وافدة جديدة مصابة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني يوم الخميس.وذكر التقرير أن حالتين يشتبه في اصابتهما بكوفيد-19 سجلتا يوم الخميس، فيما […]

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