سنوياً.. سينوفاك تؤكد قدرتها على إنتاج ملياري جرعة لقاح

2021/04/02 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

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ستضاعف شركة الأدوية الصينية سينوفاك من إنتاجها من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لتصل إلى 2 مليار جرعة سنوياً بفضل تطوير مصنع ثالث لها، وفقاً لما أكدته شركة الأدوية الصينية اليوم الجمعة.

وأفادت صحيفة (غلوبال تايمز) الصينية الجمعة نقلاً عن متحدث باسم الشركة أنه تم توزيع نحو 100 مليون جرعة من لقاحها (كورونافاك) بالفعل في أكثر من 20 دولة في جميع أنحاء العالم.

وأتم اللقاح تجارب سريرية أجريت خارج الصين، وسجل معدلات فعالية مختلفة، فبينما أسفرت الاختبارات التي أجريت في تركيا عن فاعلية بنسبة 91.25%، أشارت البيانات التي قدمتها إندونيسيا إلى 65.3%، وخفضت البرازيل الفعالية إلى 50.4% بعد أسبوع من إعلان 78%.

جدير بالذكر أن كورونافاك يعتمد على فيروس (سارس كوف-2) المعطل ويجب إعطاؤه على جرعتين.

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