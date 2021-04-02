الصدر: هناك من يعتمد على اكتشاف الغرب للقاحات والمضادات تاركاً اللجوء والرجوع إلى الله

2021/04/02 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

تحدث زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة (2 نيسان 2021)، الاستسلام للوباء والاعتماد على الغرب في اكتشاف اللقاحات والمضادات والأدوية النافعة بدلاً عن الرجوع واللجوء إلى الله.

وقال الصدر في تغريدات متعددة، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "هناك طبقات في المجتمع لا شغل لها غير الاعتماد على الآخرين في الوصول إلى الأهداف".

أدناه نص "تغريدات" الصدر عبر "تويتر"

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