بدء اجتماع الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران

2021/04/02 | 11:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بدأ صباح اليوم الجمعة (2 نيسان 2021)، الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي بين ايران ومجموعة "4+1" برئاسة مندوب الاتحاد الاوروبي.

يتبع .



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