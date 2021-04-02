التجارة تواصل تجهيز وكلاء الغذائية بمادة الرز المحلي

2021/04/02 | 11:49 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن مواصلة مواقع وفروع الشركة العامة لتجارة الحبوب بتجهيز وكلاء المواد الغذائية بالرز المحلي.وأكد مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب عبد الرحمن عجي طوفان في بيان، أن “تجارة الحبوب تواصل تجهيز الوكلاء بالرز في بابل والمثنى وخان بني سعد وكسرى وعطش وذي قار تعزز أرصدتها من الرز”، مضيفاً أن “مخازن الرز في فرع بابل تواصل تجهيز وكلاء المواد الغذائية بالرز الياسمين حيث بلغت الكمية المجهزة اليوم(٢١٣) طن ،عن حصة شهر رمضان ،في حين بلغ تجهيز فرع ديالى لمادة الرز للوكلاء (٧٠،٩٧٧) طن ، اما بخصوص فرع المثنى بلغت الكمية المجهزة لوكلاء المواد […]

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