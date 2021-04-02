مقتدى الصدر يقدم وصفة ’قضاء الحوائج’.. ويتحدث عن ’سرّ’ الأنبياء والرسل!

2021/04/02 | 11:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وصفة لـ "قضاء الحوائج" فيما اشار الى انها تحتاج أمرين.

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ودعا الصدر في تدوينته اليومية، وتابعه "ناس" (2 نيسان 2021)، الى "الرجوع لله من لقضاء الحوائج الخاصة والعامة لاسيما إنهاء الفساد و إيقاف انتشار الوباء.."

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