76 قتيلا ومصاب على الأقل بسبب اصطدام قطار بشاحنة في تايون

2021/04/02 | 12:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل ستة وثلاثون شخصا على الأقل وأصيب اربعون اخرون جراء خرج قطار عن القضبان في نفق بشرق تايوان بعد اصطدامه بشاحنة.

وقالت السلطات التايوانية إن القطار السريع كان يقل ثلاثمئة وخمسين سائحا وخرج عن القضبان في نفق.



واظهرت صور لموقع الحادث عربات قطار داخل النفق محطمة من تأثير التصادم، بينما سُحقت أخرى فيما عرقل رجال الإنقاذ.

واضافت السلطات إنه تم إجلاء ما بين نحو مئة شخص من العربات الأربع الأولى.

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